На Сыктывкар приходится каждый третий случай заболевания COVID-19 в Коми

Наибольший прирост заболеваемости фиксируется в двух районах Фото: Архив "КП"

В Коми каждый третий случай заражения коронавирусом приходится на Сыктывкар. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Людмила Глушкова. Накануне в столице региона было лабораторно подтверждено 96 фактов инфицирования.

Также она отметила, что сложная эпидемиологическая складывается в Ухте. Там прирост заболевания составил 12%. По данному показателю выросли Сысольский (+23%), Усть-Куломский (+38%), Усть-Цилемский (+10%), Удорский (+6%) районы. Наибольший прирост был отмечен в двух районах Троицко-Печорском (+63%) и Корткеросском (+64%).

Всего за время пандемии в Коми коронавирусом заразились почти 77 тысяч человек. Жертвами из них стали более 1,9 тысяч.

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