В Коми придумают, как решить вопрос с бездомными собаками

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Минсельхоз Коми подготовит решение вопроса о бездомных собаках к 8 ноября. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Речь идет об отлове безнадзорных животных, которые представляют угрозу жителям. Одним из оптимальных вариантов решения проблемы Уйба видит создание в муниципалитетах структур, которые бы специализировались на отлове безнадзорных животных.

– На это я уповаю и считаю, что именно так нужно сделать, – сказал глава Коми.

Уйба назвал и второй вариант. По его словам, можно частично возложить функции на НКО в части содержания отловленных животных. Глава Коми добавил, что окончательное решение до 8 ноября принял региональный Минсельхоз.

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