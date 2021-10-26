Сыктывкарца, ограбившего магазин, нашли по ДНК и посадили

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В Эжвинском районе Сыктывкара 26-летнего местного жителя признали виновным в разбое с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина с ножом в медицинской маске и капюшоне пришел в вино-водочный магазин. Злоумышленник потребовал, чтобы женщина-продавец выдала ему деньги из кассы. Когда та скрылась в подсобном помещении, сыктывкарец попытался ножом вскрыть кассовый аппарат, но у него ничего не получилось. Поэтому горожанин схватил бутылку водки и скрылся.

Действия преступников зафиксировали камерой видеонаблюдения. Установить личность нападавшего удалось по следам ДНК на сигарете, которую он обронил на месте преступления. Свою вину житель Эжвы не признал. Суд приговорил его к 5 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Защита попыталась обжаловать приговор, однако Верховный суд Коми оставил его без изменения.

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