Пожарные спасли жительницу Коми из горящей квартиры

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут
Фото: Архив "КП"
В Коми пожарные спасли жительницу Емвы из огня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.
Уточняется, что пожар был зафиксирован на Волгоградской улице в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул в комнате одной из квартир. На момент прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 жильцов.
- Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Звеньями газодымозащитной службы из соседней квартиры спасена женщина, - рассказали в ведомстве.
По предварительными данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.
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