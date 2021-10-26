Пожарные спасли жительницу Коми из горящей квартиры

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут Фото: Архив "КП"

В Коми пожарные спасли жительницу Емвы из огня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Уточняется, что пожар был зафиксирован на Волгоградской улице в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул в комнате одной из квартир. На момент прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 жильцов.

- Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Звеньями газодымозащитной службы из соседней квартиры спасена женщина, - рассказали в ведомстве.

По предварительными данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

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