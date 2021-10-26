Жительница Коми обокрала знакомого, а потом била полицейских

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Вуктыле ранее судимую 27-летнюю местную жительницу, обвиняют в краже и применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в апреле. Трое сотрудников ППС нашли обвиняемую, которую разыскивали за совершение преступления против собственности. Правоохранители представились и потребовали от женщины предоставить документы, удостоверяющие ее личность. В ответ злоумышленница стала выражаться грубой нецензурной бранью, отталкивать сотрудников полиции, пытаясь уйти. Кроме того, она наносила силовикам удары руками и ногами.

В июне обвиняемая похитила из квартиры знакомого золотое кольцо и парфюмерную воду. Сумма ущерба превысила более 17 тысяч рублей. Фигурантка признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

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