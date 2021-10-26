В Коми закроются налоговые инспекции

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С понедельника, 1 ноября, до среды, 3 ноября, в Коми будут закрыты налоговые инспекции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФНС.

Такое решения было принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина об установлении нерабочих дней. При этом на входах в здания инспекций установят боксы для приема корреспонденции.

В налоговой напомнили, что большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» или официальными интерактивными сервисами ФНС. Там можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, а также урегулировать вопросы по расчетам с бюджетом.

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