Власти Воркуты ввели режим чрезвычайной ситуации

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В Воркуте введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняли власти города. Причиной стало банкротство ООО «Водоканал».

В городе сложилась угроза остановки подачи воды и приема водоотведения. Однако власти утверждают, что беспокоиться жителям Воркуты нет необходимости.

- С введением режима ЧС появляется возможность проводить мероприятия по предупреждению ситуаций, нарушающих условия жизнедеятельности горожан. Угрозы водоснабжения для города и поселков нет, - цитирует мэрию города БНК.

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