В Коми каждый второй житель республики готов работать в нерабочие оплачиваемые дни

В Коми 50% опрошенных предпочли бы работать в ковидные каникулы Фото: Архив "КП"

Каждый второй житель Коми намерен выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября, несмотря на то, что эти нерабочие дни будут оплачиваемыми. Такие выводы озвучены в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала SuperJob.

Любопытно, что женщины высказывали желание трудиться чаще, чем мужчины - 53% и 45% соответственно.

Свое решение выйти на работу жители Коми аргументируют нежеланием выполнять обязанность в более сжатые сроки, а также системой оплаты труда: у многих она «серая».

Отдохнуть же предпочли 36% респондентов. Такой ответ чаще давали опрошенные в возрасте до 34 лет (48%) с заработной платой до 49 тысяч рублей (36%). Работать в эти дни чаще предпочли бы опрошенных в Республике Коми от 35 до 44 лет (54%) с заработной платой от 80 тыс. рублей в месяц (57%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут работать медучреждения в нерабочие дни в Коми (подробности)