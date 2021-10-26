Жителя Коми посадили за то, что он пьяным устроил ДТП с пострадавшим

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В Ухте 61-летнего местного жителя признали виновным в ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 18 июня. Пьяный мужчина ехал за рулем Datsun mi Do из Ухты в сторону Сыктывкара. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка врезалась в ВАЗ 21070. За рулем был 23-летний молодой человек, который ехал с работы в поселке Синдор домой в Сосногорск. От удара отечественный автомобиль вынесло на обочину. В результате ДТП водитель «Жигулей» получил травмы, квалифицированные в качестве причинивших тяжкий вред здоровью.

Виновник ДТП не оказал помощь пострадавшему и даже не вызвал скорую. Он извинился перед потерпевшим только после предложения суда. Суд приговорил ухтинца к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. С осужденного также взыскали полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Среди них есть маленький ребенок