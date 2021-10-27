Жительницу Коми наказали за ДТП с машиной на аварийной остановке

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Жительница Вуктыла на трассе влетела в машину, находившуюся на аварийной остановке. В итоге пострадал пассажир второго автомобиля.

Дело обстояло так: в июне этого года водительница ехала по дороге от Ухты до Вуктыла. Из-за превышенной скорости она не могла в полной мере контролировать движение авто, из-за чего въехала в стоявшую на дороге машину. Второй автомобиль находился на аварийной остановке, однако водитель не поставил соответствующий знак, который можно было бы заметить издали.

Из-за высокой скорости, которую развила машина женщины, предотвратить ДТП было практически невозможно. Да и на дороге было достаточно места, чтобы объехать остановившихся людей, утверждает пострадавший. Итог один: авария все же произошла, в ней травмировался пассажир стоявшей машины. К счастью, вред его здоровью был легкий.

Городской суд решил оштрафовать и пострадавшую сторону, не поставившую знак, и водительницу. Ей предстоит выплатить 15 тысяч рублей.

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