В Сыктывкаре дети и подростки стали чаще заражаться коронавирусом

Фoто: pexels

Ко вторнику в Сыктывкаре насчитали 238 детей, больных коронавирусом, 219 из которых – школьники. Исходя из общего числа детей, показатели заболеваемости таковы: заражены 0,1% дошкольников и 0,66 учеников. Также от ковида страдают 79 сотрудников сферы образования: 32 воспитателя и 47 учителей (0,77% и 1,5% соответственно).

От ОРВИ и других схожих инфекций дети и педагоги все еще страдают чаще. Например, 2,4% учителей и 1,94% педагогов в детсадах сейчас находятся на больничном с таким диагнозом. Это 81 воспитатель и 75 членов педсостава школ.

Среди детей цифры в разы больше: свыше 1,5 тысяч воспитанников детсадов сейчас сидят дома с гриппом или ОРВИ (8,39%). Компанию им составляют более 1,9 тысяч детей и подростков из школ (5,8%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число зараженных коронавирусом в Коми достигло 77 тысяч человек (подробности)