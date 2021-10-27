Житель Коми хотел продажной любви, но лишился 91 тысячи рублей

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Мошенники украли у жителя Ухты 1977 года рождения 91 тысячу рублей под предлогом оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, 44-летний ухтинец зашел на сайт интимных услуг, чтобы найти девушку на вечер. Мужчина заинтересовало одно из объявлений. Ухтинцу ответил представитель девушки. Они обговорили условия предоставления услуг: время, место и размер оплаты.

Затем ухтинца стали убеждать, что одного часа для общения будет недостаточно. Поэтому мужчину попросили оплатить продление услуги еще на час, а также страховку для девушки. При этом собеседники попросили продиктовать номер карты и ее защитный код для быстрого и удобного перевода. В итоге ухтинец лишился 91 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

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