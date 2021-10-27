В Коми появится новый праздничный день

День памяти участников оленно-транспортных батальонов в ВОВ появится в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми появится новый праздник. Об этом говорится на интернет-портале общественного обсуждения законодательных инициатив и нормативных актов, где выложен проект указа главы республики.

В документе предлагается установить памятную дату в честь участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне. Празднование этого дня хотят закрепить за 20 ноября.

На сайте говорится, что выбранная дата праздника обоснована историческими событиями. Именно 20-го числа было принято секретное постановление № 930-с «О проведении мобилизации оленей, оленьих упряжек и ездовых (каюров) в Коми АССР и Архангельской области».

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