Жительница Коми убила знакомого стеклянными банками и бутылкой

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усть-Куломском районе 58-летнюю местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июне в поселке Кебанъель. Женщина и ее 55-летний знакомый находились в квартире на улице Набережной и были пьяны. В какой-то момент между ними произошла ссора. Женщина несколько раз ударила лежащего на диване мужчину стеклянными банками и бутылкой по голове. Пострадавший получил множество резаных ран, и это вызвало массивную кровопотерю. Он скончался через непродолжительное время.

Фигурантка признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

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