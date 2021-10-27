В Коми районная больница задерживала лечебное питание нуждающимся детям

После вмешательства прокуратуры дети обеспечены специализированным лечебным питанием Фото: Архив "КП"

Ижемская районная больница своевременно не обеспечивала детей с ограниченными возможностями лечебным питанием. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Уточняется, что в районе проживают пять таких детей, которым назначена специальная смесь «Нутризон Нутридринк». Юным пациентам ее назначил врач паллиативной помощи Ухтинской городской больницы, который отправил документы в Ижемскую ЦРБ в мае 2021 года. Однако до вмешательства прокуратуры дети так и не получили эту смесь.

- Больница вопреки требованиям закона своевременно не направила в региональный минздрав соответствующую заявку. Соответствующие рецепты детям также не были выписаны. В результате в течение четырех месяцев маленькие пациенты не получали специализированные продукты лечебного питания, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура внесла в Ижемскую центральную районную больницу представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо лечебного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности, а также приняты меры к обеспечению детей необходимым спецпитанием.

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