В детской больнице Коми приостановили плановую госпитализацию

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В Коми республиканской детской клинической больнице приостановили плановую госпитализацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В медучреждении резко выросла заболеваемость ОРВИ. Поэтому республиканская детская клиническая больница до воскресенья, 31 октября, приостановила плановую госпитализацию. Это решение касается отделений гастро-,аллерго-пульмо, педиатрии. Для городских пациентов госпитализация приостановлена с 27 октября, для приезжих – с 28 октября.

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