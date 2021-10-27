В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада

Жителей Коми предупредили о сильном снегопаде Фото: Архив "КП"

В Коми обрушится непогода. Опасные природные явления прогнозируются в северных районах республики.

Как сообщает МЧС по Коми со ссылкой на местных синоптиков, в Усть-Цилемском, Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Вутыльском, Печорском, Усинском и Интинском районих ожидается сильный снегопад и опасная ситуация на дорогах. Видимость сильно ухудшится ближе к вечеру и составит всего 500 метров.

- С 18 часов 27 октября до 18 часов 28 октября в северных районах республики прогнозируется выпадение осадков 6-19 мм за 12 часов и менее, - обещают метеорологи.

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