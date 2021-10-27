За сутки в Сыктывкаре 95 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на среду, 27 октября, в Сыктывкаре зафиксировали 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 245 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 68 818 пациентов. За последние сутки заболели 323 человека, а за все время – 77 569.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 95 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 69 человек, в Усинске – 24, в Воркуте – 19, Сосногорском районе – 17, а в Усть-Куломском – 14. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 12 577 человек. За последние сутки с учета сняли 441 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались четверо пациентов, а за весь период пандемии – 1941. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 291 679 человек.

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