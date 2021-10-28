Житель Коми после увольнения угнал экскаватор

Он не увидел в этом ничего криминального Фото: Архив "КП"

Мужчина из Ухты угнал экскаватор-погрузчик у бывшего работодателя. 45-летний местный житель ранее был машинистом спецтехники в организации, которая сдавала такие машины в аренду.

По данным суда, мужчина пришел в организацию в нерабочее время, когда в ангаре находились только сторожа, не знавшие, что сотрудник уволился еще несколько месяцев назад. Поэтому у них не вызвала подозрений просьба дать ключи от экскаватора.

Сам угонщик не считал, что делает что-то противозаконное: он решил взять погрузчик на время из-за необходимости, а потом поставить его на место. Так мужчина и сделал, только вернул технику не в идеальном состоянии. Другие сотрудники заметили повреждения и по журналу легко вычислили виновника.

В результате суд решил приговорить незадачливого угонщика к году ограничения свободы.

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