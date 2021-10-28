В Сыктывкаре изменили маршрут 33а и сделали его дешевле

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С пятницы 29 октября автобусный маршрут №33а будет ходить по другой схеме. Теперь он станет проезжать не через Элеваторную улицу, а через Коммунистическую.

Изменения связаны с тем, что предыдущий перевозчик отказался от обслуживания маршрута – он отработает последний день, после чего за дело примется другой предприниматель. Изменения в схеме были внесены, для того чтобы увеличить транспортный поток до Эжвы. Маршрут №33а станет дополнением к автобусам, которые ходят под номером 54, что так же ходят по Коммунистической.

Такие новости не обрадовали горожан. Большинство комментариев местных жителей отмечают с удобством предыдущего маршрута. Сыктывкарцы заявили, что маршрут через Элеваторную позволял объехать пробки, а теперь этой возможности нет.

«А теперь сколько этот автобус будет тащиться через весь город? Вы сначала изучили бы суть вопроса, а потом вносили бы новшества. Вы бы у людей спросили», - пишет местная жительница Жанна Т.

Однако у новшества есть и плюсы: с новым перевозчиком снизятся цены за проезд до 30 рублей, сейчас стоимость равна 33 рублям. Еще на маршрут пустят автобусы, которые вмещают больше пассажиров. Вместо небольшого транспорта под номером 33а станут ходить 50-местные автобусы.

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