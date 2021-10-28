На жителя Коми два раза подряд наехала машина

Виновником оказался начальник пострадавшего Фото: Архив "КП"

Мужчина из Ухты тяжело пострадал из-за автомобиля: его дважды придавило бампером к стене. Виновником такого положения пострадавшего оказался экс-механик предприятия «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», сообщает прокуратура Коми.

Неприятное происшествие случилось 20 апреля этого года. Механик распорядился отбуксировать поломанную машину в гараж, хотя, как потом выяснилось, острой нужды в этом не было. Подчиненные заметили, что переместить автомобиль нужно на жесткой сцепке, но их руководитель заявил, что можно его отвезти своим ходом – и так сойдет.

Дав такое поручение, механик не проконтролировал его исполнение. Он не видел, что его сотрудник остался в опасной зоне, а машина въехала в гараж, придавив человека задним бампером к стене. После этого автомобиль откатился обратно, а после снова въехал в пострадавшего.

Виновного в инциденте механика приговорили к 180 часам работ и запретом трудиться в сфере, где необходимо следить за безопасностью коллег.

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