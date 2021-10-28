В Коми информацию об отключении отопления прокомментировала мэр Вуктыла

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Сити-менеджер Вуктыла Гульнара Идрисова опубликовала в соцсетях актуальную информацию по отопительному сезону. Судя по всему, отключение тепла горожанам не грозит.

Мэр написала, что Ростехнадзор действительно нашел существенные недостатки в городском котле. Эта инспекция прошла 20 октября. Важное дополнение: это не единственный котел на весь Вуктыл.

Итак, котел №1, в котором нашли опасные изъяны, работал все лето. На него приходилась нагрузка и двух других котлов, которые в это время стояли на ремонте. Сейчас же его работу остановили, на смену пришел починенный котел №2 и подстраховывает его тоже отремонтированный третий котел.

Сейчас идет поиск подрядчика, который исправит недостатки, обнаруженные Ростехнадзором.

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