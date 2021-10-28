В Коми скончались две беременные женщины, зараженные коронавирусом

В Коми из-за коронавируса умерли две беременные женщины Фото: Архив "КП"

Жертвами коронавируса стали две беременные жительницы Коми. Об этом стало известно в ходе встречи врио министра здравоохранения региона Игорь Дягилев с общественниками.

По словам главы ведомства, смертность среди беременных низкая: за все время пандемии было зарегистрировано всего два летальных исхода. Дягилев рассказал, что в других регионах России этот показатель выше.

- Слава богу, у нас цифры материнской смертности небольшие: за весь период мы потеряли двух женщин. В других регионах цифры выше, - сказал он.

Добавим, что ранее федеральный Минздрав обновил рекомендации, и теперь беременность и грудное вскармливание исключены из перечня противопоказаний к вакцинации от ковида.

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