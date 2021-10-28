В Сыктывкаре из-за нехватки средств приостановлена стройка инфекционной больницы

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре остановлено строительство инфекционной больницы. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

По его словам, причиной заморозки стал неправильный расчет стоимости контракта, а также резкое повышение цен на стройматериалы. Выделенных 50,1 млн рублей оказалось недостаточно. Подрядчик, по признанию главы ведомства, терял в день миллион рублей.

На данный момент региональные власти направили письмо в Москву с просьбой оказать дополнительной финансирование на завершение строительства инфекционки.

Напомним, возведение здания началось осенью прошлого года, но уже в октябре строительство было приостановлено. Работы должны были завершиться в 2022 году, а медучреждение начать функционировать.

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