В Коми от коронавируса начнут вакцинировать беременных женщин

В Коми от ковида начнут прививать беременных Фото: Архив "КП"

В Коми начнут вакцинировать беременных и кормящих женщин. Об этом сообщил врио главы Минздрава Коми Игорь Дягилев. По его словам, рекомендации обновило федеральное ведомство.

Он признался, что такое решение российского Минздрава радует, так как в Коми от коронавируса уже скончались две женщины, вынашивающие ребенка. Как отметил Дягилев, в Коми статистика смертности матерей не такая страшная, как в других российских регионах.

- Были проведены клинические испытания. Нам разрешили вакцинировать беременных и кормящих женщин. Это важно. Слава богу, у нас цифры материнской смертности небольшие, - сказал он.

Также министр добавил, что темпы вакцинации в республике неутешительные. При такой скорости требуемая планка в 80% привитых будет достигнута лишь к апрелю следующего года, однако этот показатель нужен властям уже к концу 2021 года.

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