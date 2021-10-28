В Коми завершается прием заявлений на выплату семьям со школьниками

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В воскресенье, 31 октября, в Коми завершается прием заявлений на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.

Семьи, которые не успели подать заявление на выплату, могут это сделать в личном кабинете на портале госуслуг, либо же в клиентской службе ПФР. Выплата положена на детей, которым шесть лет исполняется не позднее 1 сентября, а также на детей, которым на 2 июля еще не было 18 лет. Кроме того, право на получение выплаты имеют семьи, в которых есть дети с инвалидностью и дети с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают учиться по основной общеобразовательной программе. При этом доход семьи значения не имеет. Решение по заявлению принимается в срок до пяти рабочих дней. Деньги зачисляются на счет в течение трех рабочих дней после принятия решения.

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