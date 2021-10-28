Пьяный житель Коми зарезал свою знакомую

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сысольского районе 38-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в селе Визинга. Пьяные мужчина и 33-летняя женщина находились в квартире дома по улице Советской. Между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленник схватил нож и ударил знакомую в область груди. В результате пострадавшая скончалась. Причиной ее смерти стало проникающее колото-резаное ранение с повреждением легкого и сердца. Ранее судимому фигуранту предъявили обвинение, его заключили под стражу.

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