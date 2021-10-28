В Минздраве Коми опровергли фейковую информацию о происхождении COVID-19

ЦУР Коми и региональный Минздрав опровергли фейковую информацию о происхождении COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми появился новый фейк о происхождении коронавируса. По сообщению регионального минздрава среди жителей республики распространяется информация о том, что COVID-19 - это бактерия, а не вирус. По их словам, она вызывает свертываемость крови, из-за которой пациент и умирает.

- В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что COVID-19 существует как бактерия, которая вызывает смерть человека от свёртывания крови. Якобы, как только врачи узнали об этом, изменилась методика лечения граждан, - заявили в пресс-службе ведомства.

Минздрав Коми пояснил, что данное сообщение не соответствует действительности, а также уточнил, что при лечении ковид-пациентов врачи используют методические рекомендации федерального ведомства.

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