Сыктывкарку посадили за то, что она задушила своего отца

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В Сыктывкаре 32-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в феврале. Между сыктывкаркой и ее 69-летним отцом возникла очередная ссора на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленница схватила неустановленный твердый тупой предмет и ударила по голове. После того, как мужчина упал на пол, дочь задушила его.

В СК добавили, что женщина злоупотребляла алкоголем, нигде не работала, вела асоциальный образ жизни. Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы.

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