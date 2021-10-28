В Коми в массовой аварии погибли 26-летний водитель большегруза и 46-летний газелист

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми
Стали известны подробности смертельной аварии на трассе Сыктывкар-Ухта. Мужчина за рулем ГАЗ – 2747 выехал на обгон и врезался во встречный большегруз Tatra, за рулем которого был 26-летний молодой человек. Как сообщили в ГИБДД по Коми, оба водителя погибли в результате столкновения.
Уточняется, что 46-летний газелист совершил маневр на запрещенном участке дороги. В результате столкновения в аварию попали еще два большегруза.
- В данном ДТП еще два транспортных средства получили повреждения от груза, перевозимого автомашиной ГАЗ – 2747, - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.
По данному факту начато разбирательство.
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