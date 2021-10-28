Стало известно, куда потратят дополнительные доходы бюджета Коми

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В 2021 году доходы бюджета Коми выросли на 8,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Это произошло за счет увеличения поступлений налогов на прибыль организаций и доходы физических лиц. В 2022 году дополнительные средства направят на поддержку муниципалитетов, здравоохранения, сельского хозяйства, семей с детьми и ремонт дорог. Так, 1,5 миллиарда потратят на здравоохранение, 900 миллионов – на зарплату в образовательных организациях, миллиарда – на поддержку семей с детьми, 3,4 миллиарда – на досрочное закрытие концессионного соглашения по трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар. Еще 1,8 миллиарда выделят на финансовую поддержку «Комиавиатранса». Кроме того, 98 миллионов потратят на сельское хозяйство, 69 миллионов – на информатизацию, 150 миллионов – на покрытие задолженности по коммунальным услугам за незаселенные дома в Воркуте. Кроме того, 77 миллионов выделят на оборудование и содержание ледовых переправ в Усть-Куломском и Сыктывдинском районах.

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