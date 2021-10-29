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Общество29 октября 2021 8:15

Вахтовика из Коми 38-летнего Константина Загвоздкина ищут в Калужской области

Источник:kp.ru
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Волонтеры поисковых отрядов Усинска сообщили об исчезновении местного жителя – 38-летнего Константина Загвоздкина. Поиски осложняются тем, что пропал он не в родном городе, а в Калужской области.

В другом регионе мужчина был на вахте, он работал в селе Балабаново. Почти две недели назад, 16 октября, Константин просто исчез и с тех пор не выходил на связь.

Мужчину можно узнать по следующим приметам: он кареглазый, русоволосый (есть проседь), ростом около 180 см. Из особых примет указаны веснушки на лице. Все, кто хочет и может помочь в поисках, могут обратиться к добровольцам по номеру: 8-963-557-01-54.

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