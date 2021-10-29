Двое вакцинированных оказались в числе жертв ковида в Коми

Однако вакцина здесь ни при чем Фото: Архив "КП"

В видеообращении главы Коми Владимира Уйбы была озвучена информация о смертях от коронавируса. Накануне погибли шестеро жителей республики, у которых был обнаружен ковид, двое из них были вакцинированы.

Однако не все так просто. Из двоих привитых погибших людей одна женщина страдала от тяжелой онкологии. Болезнь перешла в критическую стадию, и в итоге пациентка погибла от рака.

Вторая умершая поступила в больницу с полным набором страшных болезней: диабетом, поражением сердца и сосудов, гипертонией. Коронавирус, который присоединился к этому списку, буквально добил женщину. Заболела она в промежуток между первым и вторым компонентом, поэтому не сформировавшийся иммунитет не смог дать достаточный отпор вирусу.

Из 325 заболевших ковидом за сутки сертификат о вакцинации есть только у 22 человек. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме, а 8 пациентов отправили на госпитализацию.

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