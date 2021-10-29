Экс-следовательницу в Коми осудили за волокиту

Фото: pexels

Ухтинский суд рассмотрел дело бывшей следовательницы СК Коми, которая обвинялась в превышении полномочий и подлоге. Ее действия оказали влияние не нарушение интересов жителей региона, отмечает суд.

Оказалось, что с 2019 по 2020 год она подделывала подписи руководства. Так она заполняла бумаги, которые затягивали следствие: ее подписи обнаружили на 15 подобных документах.

Поскольку экс-следовательница является матерью маленьких детей и сама рассказала о своих противозаконных действиях, суд смягчил ей наказание. Теперь женщине предстоит условное лишение свободы в течение 2,5 лет, а также запрет на службу на 2 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми экс-полицейского судили за разглашение гостайны (подробности)