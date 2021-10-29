В Коми взлетели цены на огурцы и выросла стоимость бензина

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В Коми продолжают дорожать овощи. Такой вывод следует из исследования Комистата, который проанализировал изменение цен на продукты и товары за минувшую неделю.

Так, согласно данным, больше всего в период с 19 по 25 октября в цене выросли огурцы. Рост составил +18,5%. Также подорожали помидоры (+3,7%), картофель на 3,4% и морковь (+1,8%).

На прилавках с увеличенным ценником теперь можно найти пшеничную муку, которая подорожала на 2,9%, колбасу полукопченую (+1,9%), яйца куриные (+1,2%), мясо кур (+0,6%).

Вместе с тем на 4,8% уменьшилась стоимость сарделек и сосисок.

Неприятная новость ждет и автовладельцев. Цены на бензин за неделю увеличились на 0,3%, дизельное топливо — на 0,2%.

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