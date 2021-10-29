Мошенники украли у жительницы Коми 248 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Усинска 1960 года рождения 248 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Собеседники рассказали, что на пенсионерку оформили несанкционированный кредит. Далее злоумышленники посоветовали предотвратить незаконные операции. Для они уговорили женщину взять реальный кредит и перевести деньги на якобы «безопасный счет». Жительница Коми так и поступила, а потом поняла, что стала жертвой мошенничества. Возбуждено уголовное дело.

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