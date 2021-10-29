В ДТП в Коми женщина лишилась двух зубов

Фото: архив КП

В четверг, 28 октября, под Усинском столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17:15. Мужчина 1987 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21102 по подъезду к Усинску. На 23-м километре дороги он не справился с управлением и врезался в припаркованную неустановленную машину. После этого водитель неустановленного автомобиля скрылся с места аварии.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Лады». Она получила сотрясение и черепно-мозговую травму, множественные скальпированные раны лица, а также лишилась двух зубов. Пострадавшую увезли в больницу. Женщина не была пристегнута, и в связи с этим было заведено административное дело.

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