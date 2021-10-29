В Коми 55-летний мужчина насмерть забил ковшом 33-летнюю знакомую

Вступил в силу приговор жителю Сыктывкара, признанному виновным в избиении до смерти знакомой Фото: Архив "КП"

В Коми 55-летний мужчина отправится в тюрьму за жестокое убийство своей 36-летней знакомой. Как сообщает пресс-служба СК по республике, житель Сыктывкара забил женщину до смерти эмалированным ковшом.

Трагедия произошла еще в сентябре прошлого года в одной из квартир поселка Седкыркещ. Пара сильно поссорилась и в ходе конфликта пьяный сыктывкарец набросился на несчастную с кулаками, а затем стал наносить удары и попавшимся под руку ковшом. Женщина умерла до приезда медиков от тяжелой травмы головы.

Из материалов уголовного дела следует, что и обвиняемый, и потерпевшая злоупотребляли спиртным. В ходе расследования обвиняемый признал, что бил женщину, но «не сильно», и от его ударов «смерть не могла наступить».

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в СК по Коми.

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