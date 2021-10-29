В Сыктывкаре начнет работать речной маршрут «Алешино-Седкыркещ»

Фото: прокуратура Коми

С ноября в Сыктывкаре снова начнет работу речной маршрут «Алешино-Седкыркещ».

Жителей заречных посёлков Трехозерка, Седкыркещ и Озел начнет обслуживать теплоход В-114. Он будет курсировать по маршруту Седкыркещ – Алешино. Теплоход «Усть-Сысольск» ходить не будет. Расписание останется прежним и будет привязано к расписанию автобуса №26. Остановка теплохода В-114 будет организована от старой пристани по пляжу, в районе размещения лодочной перевозки. Для жителей Трехозерки запустят автобус до переправы в Седкыркеще.

Интересно, что для водителей автомобилей, переправляющихся на грузовых паромах «Парма» и «Дорожник-24», ситуация не изменится. Как передает «Комиинформ», транспорт продолжит курсировать по направлению «Трехозерка – Доручасток».

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