В Сыктывкаре начнет работать речной маршрут «Алешино-Седкыркещ»

Фото: прокуратура Коми
С ноября в Сыктывкаре снова начнет работу речной маршрут «Алешино-Седкыркещ».
Жителей заречных посёлков Трехозерка, Седкыркещ и Озел начнет обслуживать теплоход В-114. Он будет курсировать по маршруту Седкыркещ – Алешино. Теплоход «Усть-Сысольск» ходить не будет. Расписание останется прежним и будет привязано к расписанию автобуса №26. Остановка теплохода В-114 будет организована от старой пристани по пляжу, в районе размещения лодочной перевозки. Для жителей Трехозерки запустят автобус до переправы в Седкыркеще.
Интересно, что для водителей автомобилей, переправляющихся на грузовых паромах «Парма» и «Дорожник-24», ситуация не изменится. Как передает «Комиинформ», транспорт продолжит курсировать по направлению «Трехозерка – Доручасток».
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Расписание автобусов и парома