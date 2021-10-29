В Сыктывкаре во дворе дома пострадал 12-летний ребенок

Фото: Северо-Западный РПСО
В одном из эжвинских дворов по улице Борисова пострадал 12-летний подросток. Мальчика сбила машина, когда он переходил дорогу вне зебры.
По сообщению пресс-службы Северо-Западного РПСО, на ребенка наехала женщина за рулем Volkswagen Tiguan. В результате аварии школьник получил различные травмы. Осмотревшие его медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и травму руки. Врачи приняли решение госпитализировать мальчика.
По данному факту начато разбирательство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Жить и жить бы»: в Коми трагически погиб в массовой аварии 26-летний водитель большегруза