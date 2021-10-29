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Происшествия29 октября 2021 13:33

В Сыктывкаре во дворе дома пострадал 12-летний ребенок

Источник:kp.ru
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Фото: Северо-Западный РПСО

Фото: Северо-Западный РПСО

В одном из эжвинских дворов по улице Борисова пострадал 12-летний подросток. Мальчика сбила машина, когда он переходил дорогу вне зебры.

По сообщению пресс-службы Северо-Западного РПСО, на ребенка наехала женщина за рулем Volkswagen Tiguan. В результате аварии школьник получил различные травмы. Осмотревшие его медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и травму руки. Врачи приняли решение госпитализировать мальчика.

По данному факту начато разбирательство.

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