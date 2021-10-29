Пропавшего 58-летнего Михаила Палкина из Коми заметили на автовокзале в Ухте

Фото: «Лиза Алерт»

Появились подробности исчезновения 58-летнего жителя Сосногорска Михаила Палкина. Мужчину в последний раз видели на ухтинском автовокзале. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, Михаил Палкин пропал 25 октября. Он находился в здании автовокзала и намеревался отправиться в другой населенный пункт, однако до места назначения мужчина так и не доехал. Обеспокоенная семья Михаила сразу же обратилась за помощью к волонтерам.

Был одет: бежевая куртка, черный свитер, голубые джинсы, черные ботинки, черная шапка.

Приметы: рост 180 см, телосложение плотное, волосы черные с сединой, глаза карие.

Особые приметы: носит усы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону 8-912-180-16-94.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вахтовика из Коми 38-летнего Константина Загвоздкина ищут в Калужской области