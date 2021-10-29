Сыктывкар и Ухта остаются лидерами по наибольшему приросту зараженных COVID-19

Выявлен ПЦР-тестированием 78 241 случай заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми побит рекорд 2021 года по количеству зараженных коронавирусом за сутки - 347 человек. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, основными городами, дающими наибольший прирост инфицированных, остаются Сыктывкар и Ухта.

Так, в столице Коми за минувшие 24 часа 96 человек заболели ковидом. В Ухте этот показатель достиг 76. Тройку лидеров же замыкает Воркута с 25 фактами заражения.

Также в шестерку рейтинга вошли Усинск (+24), Сосногорский (+15) и Усть-Куломский (+15) районы.

Всего в Коми за период пандемии лабораторно был подтвержден 78 241 случай инфицирования.

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