В Сыктывкаре могут изменить движение автобусов по Элеваторной

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Администрация Сыктывкара рассмотрит вопрос о возможном пуске автобусного движения по улице Элеваторной в определенные часы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В сутки пассажиропоток на остановке на улице Элеваторной составляет от нуля до трех человек. В связи с очень низкой востребованностью этого направления и необходимостью разгрузки маршрута №54 было решено об изменить движение автобуса №33а.

С сегодняшнего дня новый перевозчик по новому маршруту №33а вывел на линию 10 абсолютно новых пятидесятиместных ПАЗ Vector NEXT 2021 года выпуска. Ещё два таких автобуса будут находиться в резерве на подстраховке. Маршрут 33а «Городской автовокзал – СФЗ» будет дополнять маршрут №54. Эти автобусы также ездят по улице Коммунистической. В администрации добавили, что это сообщения с Эжвинским районом.

Однако некоторые сыктывкарцы остались недовольны отменой следования автобуса №33а по улице Элеваторной. В администрации хотят определить количество нуждающихся в движении по маршруту №33а. После этого будет принято решение.

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