В некоторых районах Коми объявлено штормовое предупреждение

Фото: архив КП.

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми предупреждает - в ближайшие часы в некоторых районах региона объявлено штормовое предупреждение.

Так, под удар природной стихии попадают Ижемский, Ухтинский, Сосногорский, Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Корткеросский районы. Не обойдет стороной непогода и столицу республики Сыктывкар.

В этих муниципалитетах с 18 часов 29 октября до 9 часов 30 октября ожидается сильный снег, временами с ухудшением видимости до 500 м.

Будьте осторожны, берегите себя!

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