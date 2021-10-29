«Стало плохо за рулем»: в Коми трагически погиб водитель Daewoo Nexia, упав с обрыва в реку

Фото: ГИБДД по Коми

В Ухте произошла смертельная авария, унесшая жизнь 79-летнего мужчины. По сообщению региональной Госавтоинспекции, водитель Daewoo Nexia столкнулся с Nissan Qashqai, который ехал впереди. От удара корейскую машину отбросило на обочину, а затем в реку.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение ПДД со стороны пенсионера. Он не выбрал безопасную дистанцию во время движения.

Очевидцы предполагают, что пожилому мужчине могло не здоровиться, поэтому он потерял управление автомобилем.

- Ему плохо стало за рулем, скорее всего. Очень жаль. Соболезнования семье, - говорит Ольга.

Сейчас на месте ДТП работают службы спасения. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства аварии.

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