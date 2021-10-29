В Коми объектам, чья деятельность приостанавливается в период нерабочей недели, напомнили о штрафах

В Коми пройдут рейды Фото: Архив "КП"

Сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, представители органов власти и органов местного самоуправления Коми проверят объекты, деятельность которых приостанавливается на период с 30 октября по 7 ноября.

- Данное мероприятие организовано в целях проверки соблюдения требований, установленных на период нерабочих дней. Ситуация тяжелая, идет рост заболеваемости. Чтобы темпы роста пошли на спад, призываем вас не подвергать риску свое здоровье и здоровье ваших родных и близких, - подчеркнул министр юстиции Коми Алексей Осташов.

Рейдовые мероприятия в столице будут проходить в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ размер административного штрафа для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

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