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Здоровье29 октября 2021 17:00

Коми получит более 1 млрд рублей на антиковидные меры по поддержке медицины

Источник:kp.ru
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Правительство России выделило дополнительные средства на поддержку здравоохранения

Правительство России выделило дополнительные средства на поддержку здравоохранения

Фото: Архив "КП"

Коми получит более 1 млрд рублей из федерального бюджета на антиковидные меры по поддержке медицины. Соответствующее распоряжение, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным.

По данному показателю республика расположилась на втором месте по СЗФО. Лидером оказался Санкт-Петербург. В общей сложности, субъектам выделено свыше 56 млрд рублей.

Ранее федеральные власти заявляли, что денежную поддержку получат те регионы, в которых наиболее успешно справляются с коронавирусом.

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