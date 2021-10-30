В Сыктывкаре двое мужчин надругались над подростком

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В Сыктывкаре осудили двоих мужчин в возрасте 31 года и 27 лет. Их признали виновными в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Как сообщает СУ СК России по Коми, осужденные неоднократно занимались сексом с девочкой-подростком, в том числе действуя группой лиц. К тому же, в отношении школьницы сыктывкарцы совершали развратные действия иного характера.

Суд признал мужчин виновными в предъявленном им обвинении и назначил наказание в виде 10 лет колонии строго режими 31-летнему жителю Сыктывкара, а его сообщнику - 9 лет. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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