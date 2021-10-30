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Общество30 октября 2021 14:00

Как жителям Коми получить единовременную выплату в 50 тысяч рублей

В Коми некоторым гражданам выплатят единоразово 50 тысяч рублей
Источник:kp.ru
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35 жителей Коми получит единовременную выплату в 50 тысяч рублей

35 жителей Коми получит единовременную выплату в 50 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

В ноябре жителям республики выплатят 50 тысяч рублей. Речь идет о единоразовой льготе, которая положена награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На нее смогут рассчитывать 35 человек, сообщает пресс-служба ПФР.

Для того, чтобы получить пособие, не нужно заполнять заявление и собирать документы: выплаты придут автоматически вместе с пенсией и другими социальными пособиями.

В фонде добавили, что выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни.

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