Число зараженных коронавирусом в Сыктывкаре за сутки превысило 100 человек

Всего под медицинским наблюдением находятся 13 411 человек Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор. Согласно данным, столица Коми сохраняет за собой лидерство в рейтинге по приросту инфицированных.

Второе место традиционно остается за Ухтой. За последние 24 часа специалисты обнаружили еще 71 факт заражения ковидом среди горожан. Тройку лидеров замыкает Воркута с 29 новыми случаями.

В рейтинге также были отмечены Усинск (+26 человек), а также Сосногорский и Прилузский районы (+17 зараженных).

Всего в Коми выявлено ПЦР-тестированием 78 599 (+358) случаев заболевания COVID-19.

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