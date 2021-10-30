Число зараженных коронавирусом в Сыктывкаре за сутки превысило 100 человек

Всего под медицинским наблюдением находятся 13 411 человек
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор. Согласно данным, столица Коми сохраняет за собой лидерство в рейтинге по приросту инфицированных.
Второе место традиционно остается за Ухтой. За последние 24 часа специалисты обнаружили еще 71 факт заражения ковидом среди горожан. Тройку лидеров замыкает Воркута с 29 новыми случаями.
В рейтинге также были отмечены Усинск (+26 человек), а также Сосногорский и Прилузский районы (+17 зараженных).
Всего в Коми выявлено ПЦР-тестированием 78 599 (+358) случаев заболевания COVID-19.
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